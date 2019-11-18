Teşekkürler çocuklar

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MİLAN'DAN

BUGÜN NELER OLDU

H Grubu'nda 10 maçlık serüven Fransa'nın liderliği ile tamamlandı. Horozlar son maçta Arnavutluk'u 2-0 yenerek sürprize izin vermedi. Son Dünya Şampiyonu böylece gruptaki tek yenilgisini ve beraberliğini Türkiye'de aldı. Fransa 25 golle grubun en çok gol atan takımı oldu. Ay-yıldızlılarımız ikinci olarak EURO 2020 vizesini alırken, grubun en az gol yiyen (3) takımı olarak öne çıktı.Gruptaki diğer maçta İzlanda Moldova'yı 2-1 yendi.Andorra'da Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. 3 bin 300 seyirci kapasiteli statta çoğunluğu Türk taraftarlar oluşturdu. Ay-yıldıza gönül verenler gerek bayrakları, gerekse tezahüratlarıyla sanki maç Türkiye'de oynanıyormuş coşkusunu verdiler. Derecelerin sıfırı gösterdiği havayı da ısıttılar. Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve Türkiye'nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat da tribündeydi.Almanların kendi milli takımlarında görmeyi çok istediği vediyerek tehdit ettiği Schalke 04 forması giyen Ahmed Kutucu, ay-yıldızlı forma ile ilk maçına dün çıktı. 19 yaşındaki golcünün yanı sıra Ozan Kabak da ilk kez A Milli Takım'la sahadaydı. Daha önce özel maçta görev yapan Uğurcan Çakır ile Nazım Sangare de resmi bir karşılaşmada görev yaptılar. Berkay Özcan 60'da, Mert Çetin 78'de oyuna girip milli olma gururunu yaşadı. A Milli Takım ilk 11'inde, sadece Hakan, Ozan ve Merih yerlerini korudu.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra galibiyeti sonrası şunları söyledi: "Her şeyin başlangıcı önemli, başlayınca bitiyor… 10 maçlık zorlu bir maratondan Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantileyerek ayrıldık. Artık bizim için yepyeni bir dönem başlayacak. Hem maç kazanmamız hem de oyuncu kazanmamız gerekiyordu. Andorra karşısında bunu başardık. Şampiyonaya gitmeyi garantiledikten sonra Andorra'ya kaybetsek kötü olurdu. Bu maçta forma verdiğimiz oyuncularımız görevlerini en iyi şekilde yaptılar ve hazır olduklarını gösterdiler. 3 puanı almak kadar onları kazanmak da güzel oldu." Bu arada Güneş takımla birlikte İstanbul'a dönmeyip, Ümit Milli Takımın yarın Andorra ile oynayacağı maçı izlemek için bu ülkede kaldı.Attığı iki golle geceye damga vuran Enes Ünal, sonucu şöyle yorumladı: "Çok uzun süredir bekliyordum ve istiyordum. Benim için en gurur verici şey milli takımda oynamak ve gol atmak. İnşallah böyle devam eder. Oynarım oynamam o önemli değil. Burada arkadaşlarımla birlikte olmak bile güzel."Milli Takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan ve Andorra filelerini biri penaltıdan iki kez havalandıran Enes Ünal, en son 2018 yılında Villarreal'in, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol birden atmıştı.2020Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü Romanya'da yapılacak ve 24 takım 4'erli 6 gruba ayrılacak. 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek şampiyona, tarihinde ilk kez 12 farklı ülkede oynanacak. Şu ana kadar; Türkiye, Fransa, Hırvatistan, İngiltere, Çekya, Polonya, Ukrayna, İspanya, Rusya, Belçika, İtalya, Finlandiya, Almanya, İsveç, Hollanda, Avusturya, Portekiz EURO 2020 vizesini aldı.A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Merih Demiral için ilk resmi teklif Milan'dan geldi.La Gazetta dello Sport'un haberine göre Juve, Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi Milan'a önerse de "Sadece Merih'i istiyoruz'' cevabını aldı. Premier Lig'den