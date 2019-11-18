Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) 21 Kasım'da gerçekleştirilecek

Ziraat Bankası ve Borsa İstanbul ana sponsorluğunda düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda futbolun geleceğini inşa eden ekonomi, yönetim, altyapı, pazarlama ve globalleşme gibi temel konular masaya yatırılarak, futbolun sadece bir oyun olmadığının altı çizilecek.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in birer konuşma yapacağı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde futbol ekonomisi ve kulüplerin finansmanını tartışacak.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Türkiye'nin UEFA Temsilcisi Servet Yardımcı ise İstanbul'un 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmasının önemini ve Türk futboluna katkısını anlatacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in teknik adam gözüyle Türk futbolunun finansal yapısı hakkında yorum yapacağı forumda, LA Liga Orta Doğu Ofisi Direktörü Maite Ventura, La Liga'nın MENA Bölgesindeki yükselişi ve pazarlama stratejilerini anlatacak.

La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Müdürü Guillermo Heredia'nın La Liga'nın büyüme politikaları hakkında bilgi vereceği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda, Emre Belözoğlu, Atiba Hutchinson, Uğurcan Çakır, Demba Ba'nın katılımıyla oyuncuların gözüyle futbol ekonomisi tartışılacak.