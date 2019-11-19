Bizimlesin Karius

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Beşiktaş'ın geçen sezon Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman kaleci Loris Karius, her fırsatta Türkiye'de kalmak istediğini dile getiriyordu. Son 5 lig maçında sadece 1 gol yiyen 26 yaşındaki eldivenin bu talebini görmezden gelemeyen teknik direktör Abdullah Avcı da dünkü idmanda oyuncusuyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Karius'a performansından memnun olduğunu söyleyen Avcı'nın,diye konuştu.Beşıktaş ile Liverpool arasındaki anlaşmaya göre 7.25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Loris Karius için yönetimin de sezon sonunu beklemeyeceği öğrenildi. Siyah-beyazlıların, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almayan tecrübeli kaleci için devre arasından sonra pazarlık masasına oturmayı planladığı kaydedildiBeşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup'u eski günlerine döndürmek için çalışıyor. Sezona iyi başlayan ancak yaşadığı sakatlık sonrası toparlanamayan oyuncusuyla yakından ilgilenen Avcı'nın özel bir çalışma, beslenme ve terapi programı uyguladığı öğrenildi.