Forvet istiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Avcı'nın satır başları şöyle: "Beşiktaş taraftarının tutkusu, heyecanı beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu sene bizim geri dönüşlerimizi sağlayanlar taraftarlardır. Ben gül bahçesine gelmedim. Zorlukları biliyordum. Başka alternatifler de vardı. Beşiktaş'ı ben tercih ettim. 90 dakika destek versinler, eleştirilerini sonra yapsınlar ama bana yapsınlar oyunculara değil.
Forvete bir alternatif, bir de kenar oyuncusu transfer etmek istiyoruz. Oğuzhan Özyakup'u Beşiktaş'a önerenlerden biri benim.
A Milli Takım'da ilk ben oynattım. Hep pas oyunu oynatıyor diye beni eleştiriyorlar ama 5 senede 5 farklı oyun oynattım.
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