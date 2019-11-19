Forvet istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Avcı'nın satır başları şöyle: "Beşiktaş taraftarının tutkusu, heyecanı beni inanılmaz mutlu ediyor. Bu sene bizim geri dönüşlerimizi sağlayanlar taraftarlardır. Ben gül bahçesine gelmedim. Zorlukları biliyordum. Başka alternatifler de vardı. Beşiktaş'ı ben tercih ettim.Forvete bir alternatif, bir de kenar oyuncusu transfer etmek istiyoruz.A Milli Takım'da ilk ben oynattım.