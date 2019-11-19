Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Lider Sivasspor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Lider , 'a hazırlanıyor

'in lideri , maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:54
Lider Sivasspor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar ana bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lider Sivasspor, Kayserispor'a hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN