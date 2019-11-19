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'un kalecisi Selmani'ye İtalyan kancası

TFF 1'inci Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz 'da, Arnavut kalecisi 'ye İtalyan kulüpleri kanca attı.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:22
Menemenspor'un kalecisi Selmani'ye İtalyan kancası

Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce'nin devrede olduğu öğrenildi. İki kulübün ocak ayında Menemenspor'la resmi görüşmede bulunacağı ifade edilirken, Başkan Tahir Şahin'in Gentian Selmani için ciddi bir bonservis bedeli belirleyeceği vurgulandı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında KF Laci takımından transfer olan Selmani, 11 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaptı. Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan genç eldiven, EURO 2020 eleme maçlarında sürekli ülkesinden davet aldı.

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Menemenspor'un kalecisi Selmani'ye İtalyan kancası
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