Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi

'da Ankaragücü mesaisi

, Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.11.2019 14:56
Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki Hayrettin Şiranlı Sahasında gerçekleştirilen antrenmanda toparlanma çalışması yaptı.

Takım, 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

Öte yandan, Ünal Karaman ve futbolcular antrenman öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Ayşe Varlıbaş Kadın Konukevi personeli ile bir araya geldi.

Heyet, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı pankart açarak teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Ankaragücü mesaisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN