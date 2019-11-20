Lens için kapıyı çalan bile yok!

BUGÜN NELER OLDU

Siyah-beyazlıların devre arası yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için ne arayan var ne soran! Geldiği günden bu yana eleştirilen tecrübeli oyuncunun ayrılığının önündeki en büyük problem maaşı.yıllık 2.2 milyon Euro kazanırken, yönetim bu rakamı fazla buluyor. Menajerine,denilse de Hollandalı oyuncunun yüksek ücreti kulüpleri korkutuyor.oyuncunun maaşından çekinen kulüpleri ikna etmesini istedi.