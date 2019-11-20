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Lens için kapıyı çalan bile yok!

Yılda 2.2 milyon Euro kazanan oyuncunun maaşını duyan tüm kulüpler geri adım atıyor

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Lens için kapıyı çalan bile yok!
Siyah-beyazlıların devre arası yollarını ayırmak istediği Jeremain Lens için ne arayan var ne soran! Geldiği günden bu yana eleştirilen tecrübeli oyuncunun ayrılığının önündeki en büyük problem maaşı. Southampton'dan 4 milyon Euro'ya transfer edilen Lens, yıllık 2.2 milyon Euro kazanırken, yönetim bu rakamı fazla buluyor. Menajerine, 'bonservisinde kolaylık sağlayacağız' denilse de Hollandalı oyuncunun yüksek ücreti kulüpleri korkutuyor. Yönetim bu konuyu bir kez daha menajerine iletirken makul bir bonservis ile oyuncunun maaşından çekinen kulüpleri ikna etmesini istedi.
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Lens için kapıyı çalan bile yok!
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