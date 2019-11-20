Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Selama tepki büyük ayıp!

Selama tepki büyük ayıp!

Giriş Tarihi: 20.11.2019
Selama tepki büyük ayıp!
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerin ardından Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek amacıyla milli futbolcularımız asker selamı vermiş, UEFA ise bir skandala imza atarak bu selam için soruşturma başlatmıştı. Milan'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha, bu konuyla alakalı şöyle konuştu: "Askerlerimize selam yollamamız gayet normal. Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Selama tepki büyük ayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN