Selama tepki büyük ayıp!

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerin ardından Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek amacıyla milli futbolcularımız asker selamı vermiş, UEFA ise bir skandala imza atarak bu selam için soruşturma başlatmıştı. Milan'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha, bu konuyla alakalı şöyle konuştu: