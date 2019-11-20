Son dakika: Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Portekizli teknik adam ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mourinho, yaptığı açıklamada; "Büyük bir mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çk etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici." dedi.

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Tottenham Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Jose Mourinho'nun 2022-23 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme ile menajer olarak takımın başında görev alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Jose, 25 üst düzey kupa kazanan dünyanın en başarılı menajerlerinden. FC Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ı yönetti."

TOTTENHAM BAŞKAN LEVY: SOYUNMA ODASINA ENERJİ VE İNANÇ GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle ilgili olarak, "Futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Tecrübesi çok fazla, ekiplere ilham verebilir ve harika bir taktikçidir. Antrenörlük yaptığı her kulüpte onur kazandı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz."

