Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu

Son dakika: 'ın yeni teknik direktörü oldu

ekiplerinden 'ın yeni teknik direktörü oldu.Dün akşam ile yolların ayrıldığını duyuran İngiliz ekibi, Portekizli teknik adamla 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı. Son olarak İngiltere'de 'ı çalıştıran ve başarısız bir süreç geçiren Jose Mourinho böylece yeniden Ada'ya dönmüş oldu.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:14
Son dakika: Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Portekizli teknik adam ile 2022/23 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu. Mourinho, yaptığı açıklamada; "Büyük bir mirasa ve tutkulu taraftarlara sahip bir takıma geldiğim için heyecanlıyım. Hem kadronun hem de akademinin kalitesi beni çk etkiledi. Bu oyuncularla çalışacak olmak ilgi çekici." dedi.

'Kim Milyoner Olmak İster?'de seyircilerin bu cevabı sosyal medyada olay oldu!

Tottenham Kulübü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Jose Mourinho'nun 2022-23 sezonunun sonuna kadar sürecek bir sözleşme ile menajer olarak takımın başında görev alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Jose, 25 üst düzey kupa kazanan dünyanın en başarılı menajerlerinden. FC Porto, Inter Milan, Chelsea, Real Madrid ve Manchester United'ı yönetti."

TOTTENHAM BAŞKAN LEVY: SOYUNMA ODASINA ENERJİ VE İNANÇ GETİRECEĞİNE İNANIYORUZ

Tottenham Başkanı Daniel Levy, Portekizli teknik adamın göreve gelmesiyle ilgili olarak, "Futbolun en başarılı menajerlerinden birine sahibiz. Tecrübesi çok fazla, ekiplere ilham verebilir ve harika bir taktikçidir. Antrenörlük yaptığı her kulüpte onur kazandı. Soyunma odasına enerji ve inanç getireceğine inanıyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Tottenham'ın yeni teknik direktörü Jose Mourinho oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN