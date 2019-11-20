Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Hüseyin Göçek