Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın dikkat çeken maçlarından ile arasındaki karşılaşmayı yönetecek. İşte tüm hakemler...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.11.2019 13:22
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK: Hüseyin Göçek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN