Ümitlerimiz yıkıldı

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BUGÜN NELER OLDU

Milli Futbol Takımı, UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Andorra'ya 2-0 yenildi. Grup elemelerinin 6. maçında Andorra'ya konuk olan Türkiye, 7. dakikada Ricard Fernandez ve 87'de penaltıdan Jordi Alaez'in gollerine engel olamadı. Penaltıya sebep olan Cenk Özkaçar, 86'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla 6. maçında 4. mağlubiyetini alan Milliler, son sıraya gerileyerek gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Andorra Ümit Milli Takımı ise tarihindeki 2. ve en farklı galibiyetini aldı. Andorra, 2006'dan bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015'te 1-0'lık skorla Litvanya karşısında almıştı.