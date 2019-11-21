Erol Bulut: Hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam yaptığı devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut'un yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-yeşilli ekip 2 grup halinde koşu ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümde ise futbolcular taktik çalışmaları yaparak tamamladı. İdmana sakatlığı bulanan Lokman, Juafran ve Tayfur katılmadı.

"Futbolcularımız en iyi tempoyla çalışarak maça en iyi şekilde hazırlanıyorlar"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, milli aradaki boşlukta iyi hazırlandıklarını söyledi. Pazar günü sahasında oynayacakları Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüklerini aktaran Bulut, "Adana Demirspor ile bir hazırlık maçımız oldu. Maç bizim adımıza çok iyi geçti. Ligde az oynayan futbolcularımıza maçta daha çok süre tanımaya çalıştık. Oynayan arkadaşlarda iyi performans gösterdi. Bu bizi de biraz olsun sevindirdi. Çünkü Göztepe'ye karşı eksik futbolcularımız olacak. Fabrice N'Sakala sarı kart cezalısı Lokman ve Juanfran gibi sakatlığı olan oyuncularımız da var. Hafta başı antrenmanlara başladık. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Son 2 günde futbolcularımız en iyi tempoyla çalışarak maça en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Antrenmanlara devam edip, rakibimizin eksiklerini değerlendirip o anlamda çalışacağız. Bizim de defans anlamında ufak tefek eksikliklerimiz var, onları da gidermeye çalışacağız. Hafta sonu hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak. Onun dışında bir şey düşünmüyoruz" dedi.

"Takımızın performans eksikliğini gol atamamıza bağlıyorum"

Bir gazetecinin takımın son hafta maçında performansının neden düştüğü yönünde sorusuna yanıt veren Bulut, şunları söyledi:

"Takımızın performans eksikliğini gol atamamıza bağlıyorum. Ligde oynadığımız maçların tamamına baktığımızda; kaybettiğimiz maçlar dahil üstün oynayan ve fazlasıyla gol pozisyonuna giren bir Alanyaspor var. Sadece atamadığımız goller var ama yeterince de gol pozisyonu üreten bir takımız. Maalesef son vuruşu iyi yapamadık. Son maçlarda penaltıdan ve frikikten gol yediğimiz oldu. Oyunun içinde kolay kolay gol yiyen bir takım değiliz. Daha çok duran toplardan gol geliyor. O yüzden ben karamsar bir durum görmüyorum. Çünkü takım gerçekten iyi oynuyor. Futbolcularımız iyi çalışıyor. Sadece yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirirsek, bu takımın farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Zaten kaçan o pozisyonları değerlendirebilseydik bu takım 26-27 puanda olacaktı. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Evimizde oynadığımız maçlar daha farklı oluyor. Taraftarlarımızın da desteği arkamızda olduğu zaman daha farklı performansla futbolculara sahaya çıkıyor. Gollerimizi kendi sahamızda daha rahat bulabiliyoruz. İnşallah ilk Göztepe maçı ardından Ankaragücü maçını umduğumuz şekilde 6 puanla kapatıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.