Fenerbahçe ilk kez Vedat Muriqi'siz

DURMİSİ'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa maçında ayak bileğine darbe alan bu nedenle Kosova Milli Takımı'nda da forma giyemeyen Vedat Muriqi'te ümit yok.golcünün bileği gün gün kontrol edilecek ancak sağlık heyeti Vedat'ın, pazar günü oynanacak Malatya maçına yetişmesinin zor olduğunu söyledi. F.Bahçe, bu sezon ligde ilk kez tecrübeli yıldızından yoksun olarak sahaya çıkacak.Vedat bu sezon 7 gol atarken, Fenerbahçe oyuncunun fileleri havalandırdığı hiçbir maçı kaybetmedi.Fenerbahçe'ninyaz transfer döneminde ilgilendiği ama transferini sonuçlandıramadığı Riza Durmisi, Fenerbahçe ile görüştüklerini itiraf etti. Lazio'da forma giyen Danimarkalı sol bek, La Gazzetta dello Sport'a şöyle konuştu: "Benimle en çok ilgilenen kulüp Fenerbahçe. Ara transfer dönemi için görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe benimle, menajerimle ve Lazio ile konuştu. Ancak İspanya'dan da teklifler var." Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 19 resmi maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.