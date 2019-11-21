Suat Arslanboğa geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

MHK'dan Suat Arslanboğa'ya görev geldi. Ligde 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına kararlarıyla damga vuran ve profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa 2 ay sonra ilk maçına TFF 1. Lig'de Menemenspor-Balıkesirspor mücadelesiyle çıkacak. Arslanboğa o karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in fiziksel temasına maruz kalmış ve kırmızı kart çıkarmadığı için sözleşmesi fesh edilmişti.Süper Lig'de haftanın hakemleri ise şöyle:20:30 Galatasaray-M.Başakşehir:15:00 Y.Denizlispor-Ç.Rizespor:, 17.30 Ankaragücü-Trabzonspor:, 20.00 İH Konyaspor- Beşiktaş:14.00 İM Kayserispor-DG Sivasspor:, 16:30 Kasımpaşa-G.Birliği:, A.Alanyaspor-Göztepe:, 19:00 BtcTurk Yeni Malatya-Fenerbahçe:20:00 Antalyaspor- Gaziantep FK: