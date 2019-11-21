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geri döndü

Giriş Tarihi: 21.11.2019
Suat Arslanboğa geri döndü
MHK'dan Suat Arslanboğa'ya görev geldi. Ligde 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına kararlarıyla damga vuran ve profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa 2 ay sonra ilk maçına TFF 1. Lig'de Menemenspor-Balıkesirspor mücadelesiyle çıkacak. Arslanboğa o karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in fiziksel temasına maruz kalmış ve kırmızı kart çıkarmadığı için sözleşmesi fesh edilmişti.

GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR UĞURLU'NUN
Süper Lig'de haftanın hakemleri ise şöyle: YARIN: 20:30 Galatasaray-M.Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu. CUMARTESI: 15:00 Y.Denizlispor-Ç.Rizespor: Halil Umut Meler, 17.30 Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır, 20.00 İH Konyaspor- Beşiktaş: Fırat Aydınus. PAZAR: 14.00 İM Kayserispor-DG Sivasspor: Halis Özkahya, 16:30 Kasımpaşa-G.Birliği: Alper Ulusoy, A.Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan, 19:00 BtcTurk Yeni Malatya-Fenerbahçe: Mete Kalkavan. PAZARTESI: 20:00 Antalyaspor- Gaziantep FK: Hüseyin Göçek.
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Suat Arslanboğa geri döndü
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