Suat Arslanboğa geri döndü

MHK'dan Suat Arslanboğa'ya görev geldi. Ligde 23 Eylül'de oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına kararlarıyla damga vuran ve profesyonel hakemlik sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa 2 ay sonra ilk maçına TFF 1. Lig'de Menemenspor-Balıkesirspor mücadelesiyle çıkacak. Arslanboğa o karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcu Ljajic'in fiziksel temasına maruz kalmış ve kırmızı kart çıkarmadığı için sözleşmesi fesh edilmişti.
GALATASARAY-M.BAŞAKŞEHİR UĞURLU'NUN
Süper Lig'de haftanın hakemleri ise şöyle: YARIN:
20:30 Galatasaray-M.Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
. CUMARTESI:
15:00 Y.Denizlispor-Ç.Rizespor: Halil Umut Meler
, 17.30 Ankaragücü-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
, 20.00 İH Konyaspor- Beşiktaş: Fırat Aydınus
. PAZAR:
14.00 İM Kayserispor-DG Sivasspor: Halis Özkahya
, 16:30 Kasımpaşa-G.Birliği: Alper Ulusoy
, A.Alanyaspor-Göztepe: Volkan Bayarslan
, 19:00 BtcTurk Yeni Malatya-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
. PAZARTESI:
20:00 Antalyaspor- Gaziantep FK: Hüseyin Göçek.