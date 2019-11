15 yılda yetiştirdik 2 yılda tükettik

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takımı EURO 2020 finallerine taşımanın gururu ve mutluluğu içindeki Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda da fırtına gibi esti.Ekonomi çok anladığım bir şey değil. 51 senedir bu işin içindeyim. Çok çalıştığım yönetici, kulüpler var. Olur da bir tanesine borcum varsa söylesin.Bana paracı diyorlar. Bana paracı diyenler devleti soyuyor onu ne yapacağız.Futbola başlarken, işi gücü olmayanların işi olduğunu bilerek başladım. Parke taşlarda, kağıttan, tenekeden toplarla.O gün yok dedik, bugün çok dedik.Bugün bir başarı var veHep birlikte,biz yaptık. Bırakacağımız izlerbunlar olmalı. Ben başlarken budesteği görmedim. Ben bu desteğivermeye çalışıyorum.'Kanunhükmünde kararnameler futbolaniye soktunuz' diye sordum.dedim. Anlaşma yapıyorsunuz, yabancıoyuncu 1 milyon alıyor, Türk oyuncu 100bin Euro alıyor. Sonra bu parayı TL'ye çevirirkenTürk oyuncuya sana 400-500 binverelim diyorsunuz.Roco'ya 1 milyon verip,Güven'e vermiyorsunuz. Bunlar karışırsafutbolda dengeleri bozarsınız.Para yokken biz daha keyifle oynuyorduk.Sadece para ile kendine yer edinmeye çalışan yok olup gitmiştir.Yeni neslin iyi geldiğini düşünüyorum. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı biliyorlar.Oyunculara, antrenörlere vergi koyun, herkes rahatlasın. Birey kendisini sorumlu hissetsin. Vergiyi ben vereyim. 'Senle başlayalım' dediler; 'Olur' dedim.Tarıma, sanayiye, enerjiye, denizciliğe hepsine veriyorlar. Futbola da verin. O da bir yatırım.Çalıştığın yerde mutlu olacaksın.Ben o keyfi alıyorum şu anda. Para benim için ikinci planda.Arda önemli bir oyuncu. Biz onu yok ettik. Tek başına yapmadı, hep birlikte yaptık.Arda yaş itibarıyla bir yere geldi ama form olarak iyi olan herkese kapılarımız açık. 15 yılda ürettiğimizi 2 yılda tükettik. Barcelona'da onu ziyaret edip, evinde kalanlar kötü olduğu dönemde televizyonlarda konuşuyorsa iyi bir şey değil. Biz yol göstericiyiz. Bunları tüketmeyelim.Başkan, yönetim, hoca, oyuncu bu düzenin bozulmaması lazım. Başkan oyuncunun işine karışırsa, oyuncu da ona karışır.Beşiktaş'ta Kagawa'nın alınmasına karşı çıktım. Ama Galatasaray, Fenerbahçe alıyor siz niye almıyorsunuz diye yazılıp çiziliyor. Ljajic var, Oğuzhan, Muhayer var. Bir de Kagawa'yı aldık. Bir tanesi oynayacak. 4 tane takım elbiseniz var ama sizin gömleğe ihtiyacınız var. Bir aksama, takımın düzenini de bozuyor. Fikret Başkan önemli biridir, iyi başkandır ama son dönemde hataları vardı. Onun ya da benim... Mesela Tottenham'da hoca gitti yerine Mourinho geldi. Önemli olan ilkelerdir. Türkiye'de de hocaların böyle olmasını istiyorum. Ben işe kendi inancımla devam ettim.2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın, Stadyumlar Direktör Vekili Saoud Al Ansari de 'Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na Nasıl Hazırlanıyor' konulu oturumda konuştu: "2030 vizyonundan yola çıkacağız ve turnuvanın hedefinde bu temel üzerine duracağız. Sadece Katar için değil dünya için yapmayı amaçlıyoruz. 2022 Dünya Kupası'nı benzersiz kılan en önemli detay Orta Doğu'da bir Müslüman Arap ülkesinde ilk kez düzenleniyor ve sanki üzerimize bir spot ışığ ı tutulmuş gibi bir şey. İyi mesajlar vermemiz gerekiyor."Futbol dışında başka bir meslek seçmezdim. Kendimi bildim bileli tek tercihim futboldu. Kişisel gelişimim için özel koçlarla çalışıyorum. Bu, kendime yatırım. Futbolu bıraksam bile Türkiye'de kalabilirim çünkü beni Kanada'dan çok Türkiye'de tanıyorlar. Futbolu bırakınca teknik heyette görev yapabilirim. Futboldan kazandığım parayla daha çok emlak yatırımı yapıyorum.Hep futbolcu olmak istiyordum. Hiç bir zaman B planım yoktu. İngiltere, Almanya ve Çin'de forma giydim. Türkiye'de taraftarlar daha tutkulu, bu tutku bazen yanlış değerlendirilse de tamamen sevgiden kaynaklanıyor. Bugüne kadar yatırımlarımı emlak alanına yaptım. Artık fikri olan insanlarla bir araya geleceğim ve onlara yatırım yapacağım. Türkiye'ye para için gelmedim. Burayı seviyorum. Türkiye iyi ve başarılı bir lig.Sportif olarak başarılı olursanız ekonomik güç de beraberinde gelir. Kendime ait kişisel bir gelişim hocam, psikoloğum var. Sosyal medya ile ilgilenen birimim var. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Hedefim Avrupa'da oynamak. Futbolcu olmasam yine bu sektörün içinde olmak isterdim çünkü bu konudan başka bir şeye yeteneğim yok. 2020'ye gitmek benim için müthiş bir şans. Orada başarılı olacağız.UFEF'in konukları arasındadavardı.oturumunda konuşan Ventura şunlarısöyledi: "Finansal Fair Play her lige gerekli.La Liga'da bazı kulüpler sisteme uygun hareketetmedi. Kamu idarelerine olan borçlar 650 milyonEuro'ydu. Bu 317 milyon Euro'ya kadar indirildi.2020'de 50 milyon Euro seviyelerine kadarineceği öngörülüyor bu da çok iyi rakam. 4.5milyar Euro düzeyine ulaşan bir ciro var, 6 yılönce 2.2 milyar Euro'ydu. Bu yükseliş oldukçaiyi...Kişi başına düşen gelirde ise 105 Euro ile zirvedeyiz.Premier Lig ile her sezon farkı yavaş yavaşkapatmaktayız., UFEF'te"Eskiden aynıgün 3 önemli maç oynanıyordubunu düzenledik.10 maçımız da izlenebilirdurumda. Mali problemleri,korsan yayınları çözdüktensonra rakiplerimizkim onları takibe başladık.Hindistan'da rakibimiz kriket. Netflixgibi eğlence aracıları da rakibimiz.Biz artık futbol değil eğlence endüstrisindeyiz.Akşam 6'da La Liga maçımı, Premier Lig maçı mı yoksafilm mi seyredeceksiniz. Butablodaki her şey bizimrakibimiz. Artık yayınlarımızaTürkçe de dahiledildi.