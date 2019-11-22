15 yılda yetiştirdik 2 yılda tükettik

A Milli Takımı EURO 2020 finallerine taşımanın gururu ve mutluluğu içindeki Şenol Güneş, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda da fırtına gibi esti. İşte Güneş'in her biri ders niteliğinde olan açıklamaları:
Ekonomi çok anladığım bir şey değil. 51 senedir bu işin içindeyim. Çok çalıştığım yönetici, kulüpler var. Olur da bir tanesine borcum varsa söylesin.
Bana paracı diyorlar. Bana paracı diyenler devleti soyuyor onu ne yapacağız.
Futbola başlarken, işi gücü olmayanların işi olduğunu bilerek başladım. Parke taşlarda, kağıttan, tenekeden toplarla. İstenmeyen, değer verilmeyen bir dönemden, manken gibi çocukların olduğu parası var gibi bir duruma geldi.
O gün yok dedik, bugün çok dedik.
TERİM VE LUCESCU İLE BİRLİKTE BAŞARDIK
Bugün bir başarı var ve Fatih (Terim) mi yaptı, Lucescu mu yaptı diye adam arıyoruz.
Hep birlikte,
biz yaptık. Bırakacağımız izler
bunlar olmalı. Ben başlarken bu
desteği görmedim. Ben bu desteği
vermeye çalışıyorum.
'Kanun
hükmünde kararnameler futbola
niye soktunuz' diye sordum. 'Kulüpteki yönetimleri hataya soktunuz'
dedim. Anlaşma yapıyorsunuz, yabancı
oyuncu 1 milyon alıyor, Türk oyuncu 100
bin Euro alıyor. Sonra bu parayı TL'ye çevirirken
Türk oyuncuya sana 400-500 bin
verelim diyorsunuz. Türklük aşağılanacak bir şey mi?
Roco'ya 1 milyon verip,
Güven'e vermiyorsunuz. Bunlar karışırsa
futbolda dengeleri bozarsınız.
OYUNCUYA-HOCAYA VERGİ GETİRİN
Para yokken biz daha keyifle oynuyorduk. Keyifle yaparsanız zaten para gelecektir.
Sadece para ile kendine yer edinmeye çalışan yok olup gitmiştir.
Yeni neslin iyi geldiğini düşünüyorum. Oturmayı, kalkmayı, konuşmayı biliyorlar.
Oyunculara, antrenörlere vergi koyun, herkes rahatlasın. Birey kendisini sorumlu hissetsin. Vergiyi ben vereyim. 'Senle başlayalım' dediler; 'Olur' dedim.
Yeni oyuncular çıkarabilmek için akademi dediğimiz fabrikalar yapmak zorundayız.
Tarıma, sanayiye, enerjiye, denizciliğe hepsine veriyorlar. Futbola da verin. O da bir yatırım.
Çalıştığın yerde mutlu olacaksın. Mutluluk bozulduğu zaman dengeler bozulur.
Ben o keyfi alıyorum şu anda. Para benim için ikinci planda.
ARDA'NIN EVİNDEN ÇIKMAYANLAR KONUŞUYOR
Arda önemli bir oyuncu. Biz onu yok ettik. Tek başına yapmadı, hep birlikte yaptık. Evet hataları var ama hep birlikte yaptık.
Arda yaş itibarıyla bir yere geldi ama form olarak iyi olan herkese kapılarımız açık. 15 yılda ürettiğimizi 2 yılda tükettik. Barcelona'da onu ziyaret edip, evinde kalanlar kötü olduğu dönemde televizyonlarda konuşuyorsa iyi bir şey değil. Biz yol göstericiyiz. Bunları tüketmeyelim.
Başkan, yönetim, hoca, oyuncu bu düzenin bozulmaması lazım. Başkan oyuncunun işine karışırsa, oyuncu da ona karışır.
Antrenörün görevi; kaynakları kısıtlı olan bir yerde üretimi, parayı ve değeri arttırabilmektir.
FİKRET BAŞKANIN DA HATALARI VARDI
Beşiktaş'ta Kagawa'nın alınmasına karşı çıktım. Ama Galatasaray, Fenerbahçe alıyor siz niye almıyorsunuz diye yazılıp çiziliyor. Ljajic var, Oğuzhan, Muhayer var. Bir de Kagawa'yı aldık. Bir tanesi oynayacak. 4 tane takım elbiseniz var ama sizin gömleğe ihtiyacınız var. Bir aksama, takımın düzenini de bozuyor. Fikret Başkan önemli biridir, iyi başkandır ama son dönemde hataları vardı. Onun ya da benim... Mesela Tottenham'da hoca gitti yerine Mourinho geldi. Önemli olan ilkelerdir. Türkiye'de de hocaların böyle olmasını istiyorum. Ben işe kendi inancımla devam ettim.
'MÜSLÜMAN BİR ÜLKE OLARAK GÖZLER ÜSTÜMÜZDE'
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'ın, Stadyumlar Direktör Vekili Saoud Al Ansari de 'Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'na Nasıl Hazırlanıyor' konulu oturumda konuştu: "2030 vizyonundan yola çıkacağız ve turnuvanın hedefinde bu temel üzerine duracağız. Sadece Katar için değil dünya için yapmayı amaçlıyoruz. 2022 Dünya Kupası'nı benzersiz kılan en önemli detay Orta Doğu'da bir Müslüman Arap ülkesinde ilk kez düzenleniyor ve sanki üzerimize bir spot ışığ ı tutulmuş gibi bir şey. İyi mesajlar vermemiz gerekiyor."
ATİBA HUTCHİNSON (BEŞİKTAŞ)
Futbol dışında başka bir meslek seçmezdim. Kendimi bildim bileli tek tercihim futboldu. Kişisel gelişimim için özel koçlarla çalışıyorum. Bu, kendime yatırım. Futbolu bıraksam bile Türkiye'de kalabilirim çünkü beni Kanada'dan çok Türkiye'de tanıyorlar. Futbolu bırakınca teknik heyette görev yapabilirim. Futboldan kazandığım parayla daha çok emlak yatırımı yapıyorum.
DEMBA BA (MEDIPOL BAŞAKŞEHIR)
Hep futbolcu olmak istiyordum. Hiç bir zaman B planım yoktu. İngiltere, Almanya ve Çin'de forma giydim. Türkiye'de taraftarlar daha tutkulu, bu tutku bazen yanlış değerlendirilse de tamamen sevgiden kaynaklanıyor. Bugüne kadar yatırımlarımı emlak alanına yaptım. Artık fikri olan insanlarla bir araya geleceğim ve onlara yatırım yapacağım. Türkiye'ye para için gelmedim. Burayı seviyorum. Türkiye iyi ve başarılı bir lig.
UĞURCAN ÇAKIR (TRABZONSPOR)
Sportif olarak başarılı olursanız ekonomik güç de beraberinde gelir. Kendime ait kişisel bir gelişim hocam, psikoloğum var. Sosyal medya ile ilgilenen birimim var. Futbol sadece sahada oynanan bir oyun değil. Hedefim Avrupa'da oynamak. Futbolcu olmasam yine bu sektörün içinde olmak isterdim çünkü bu konudan başka bir şeye yeteneğim yok. 2020'ye gitmek benim için müthiş bir şans. Orada başarılı olacağız.
LA LİGA NASIL BAŞARDI?
UFEF'in konukları arasında La Liga Orta Doğu ve Afrika Ofisi Direktörü Maite Ventura
da
vardı. 'Finasal kontrolün La Liga'nın başarısındaki rolü'
oturumunda konuşan Ventura şunları
söyledi: "Finansal Fair Play her lige gerekli.
La Liga'da bazı kulüpler sisteme uygun hareket
etmedi. Kamu idarelerine olan borçlar 650 milyon
Euro'ydu. Bu 317 milyon Euro'ya kadar indirildi.
2020'de 50 milyon Euro seviyelerine kadar
ineceği öngörülüyor bu da çok iyi rakam. 4.5
milyar Euro düzeyine ulaşan bir ciro var, 6 yıl
önce 2.2 milyar Euro'ydu. Bu yükseliş oldukça
iyi... Televizyon yayın hakları, transfer artışları hepsi artış gösterdi. İngiliz Premier Lig hâlâ La Liga'dan daha fazla gelir elde etmiş durumda.
Kişi başına düşen gelirde ise 105 Euro ile zirvedeyiz.
Premier Lig ile her sezon farkı yavaş yavaş
kapatmaktayız. 189 milyon Euro net kâr elde etmiş kulüplerimiz. 6 ay öncesindeki 125 milyon Euro zarardan sonra çok önemli bir gelişme."
NETFLİX ARTIK BİZİM RAKİBİMİZ
La Liga Orta Doğu, Orta Asya, Rusya ve Hindistan Bölge Yöneticisi Guillermo Heredia
, UFEF'te La Liga'nın Uluslararası büyüme politikalarını anlattı:
"Eskiden aynı
gün 3 önemli maç oynanıyordu
bunu düzenledik.
10 maçımız da izlenebilir
durumda. Mali problemleri,
korsan yayınları çözdükten
sonra rakiplerimiz
kim onları takibe başladık.
Hindistan'da rakibimiz kriket. Netflix
gibi eğlence aracıları da rakibimiz.
Biz artık futbol değil eğlence endüstrisindeyiz.
Akşam 6'da La Liga maçı
mı, Premier Lig maçı mı yoksa
film mi seyredeceksiniz. Bu
tablodaki her şey bizim
rakibimiz. Artık yayınlarımıza
Türkçe de dahil
edildi. Pazar değişiyor, piyasa değişiyor biz eğlence sektöründeyiz."