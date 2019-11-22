Ahmet Ağaoğlu: 20 milyon Euro bütçeyle rakipleri yakaladık

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, rakiplerinden çok daha düşük bir bütçe ile mücadele ettiklerini söyledi. UFEF'te konuşan Ağaoğlu, 20 milyon Euro'luk bir bütçeleri olduğunu ve 85 milyon Euro'luk takımlarla aynı hedefe ilerlediklerini vurgularken şöyle devam etti: "Aradaki açığı kapatmak için çok farklı şeylere ihtiyaç var. Açığı ancak mücadele ederek kapatabilirsiniz. Taraftar desteğine, aynı zamanda da aidiyet duygusuyla mücadele eden futbolcu topluluğuna ihtiyaç var. Bizim maçlardaki mücadele gücünü diğer maçlarla kıyaslayınca biraz üst düzeyde olduğunu görüyoruz."

Alttaki takımlara puan kaybediyoruz!

AHMET Ağaoğlu, yarın oynayacakları A.Gücü maçına da değindi. Alt sıradaki takımların kendilerine ters geldiğini belirten Ağaoğlu, "Hiçbir maç oynanmadan kazanılamıyor. Bizim için her maç aynı zorlukta. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. Ankaragücü mücadelesine de sıkı hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.