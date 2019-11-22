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'tan muhteşem dönüş! Borussia Dortmund 3-3 Paderborn (MAÇ SONUCU)

Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında sahasında lig sonuncusu Paderborn ile 3-3 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.11.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 01:54
Borussia Dortmund'tan muhteşem dönüş! Borussia Dortmund 3-3 Paderborn (MAÇ SONUCU)

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Paderborn ile 3-3 berabere kaldı.

Borussia Dortmund Bundesliga'da 12. haftanın açılış maçında Signal Iduna Park Stadı'nda Paderborn'u konuk etti.

Paderborn, 5. ve 37. dakikalarda Streli Mamba, 43. dakikada da Gerrit Holtman'ın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 47. dakikada Jadon Sancho, 84. dakikada Axel Witsel ve 90+2. dakikada Marco Reus ile 3 gol buldu ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Böylelikle Borussia Dortmund puanını 20'ye çıkarak maç fazlasıyla 5. sırada bulunurken, Paderborn ise 5 puanla 18. ve son sırada yer aldı.

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Borussia Dortmund'tan muhteşem dönüş! Borussia Dortmund 3-3 Paderborn (MAÇ SONUCU)
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