Bu hafta hangi maçlar var? Cemil Usta Sezonu Süper Lig 12. hafta maç fikstürü

Süper Lig'de 12. hafta maçları için heyecan dorukta. Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ile haftanın açılışı yapılacak, ardından ise zorlu müsabakalarla süreç devam edecek. 12. hafta fikstürü kapsamında, Beşiktaş İttifak Holding Konyaspor karşısında, Fenerbahçe ise BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında sahada olacak. Trabzonspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında üç puan için ter dökecek. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 Kasım Cuma:

20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

23 Kasım Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)

16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)