İyi başlayanlar aşağıya gitti

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her geçen hafta takımın özgüveninin daha da arttığını söyledi. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu sonrasında açıklamalarda bulunan Avcı, haftalık olarak ilerlediklerini belirtip, sözlerine şöyle devam etti: "Son haftalarda iyi bir ivme yakaladık. İlk yarıda kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Beşiktaş olarak maçlara haftalık bakmak lazım. Parçadan bütüne gitmek gerek. Süper Lig bu sezon çok değişik seyrediyor. Biz sıkıntılı başladık ve sonra toparladık. Diğer takımlar iyi başladı ama aşağı doğru seyrettiler. Maç kazanmak ve bir sonraki haftaya daha fazla özgüvenle hazırlanabilmeyi amaçlıyoruz."

Güneş'le baş başa

UFEF Zirvesi'ndeki yemekte biraraya gelen Şenol Güneş ile Abdullah Avcı uzun süre sohbet etti. Verilen arada yemekte buluşan halef-selef, gündemi değerlendirdi...

Atiba Konya'da sahada

BEŞIKTAŞ'TA İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde Atiba'nın oynayabilecek düzeye geldiği öğrenildi. Hafif sakatlığın ardından tedavi sürecine giren Kanadalı oyuncu sağlık heyetinin de gayreti ile hazır durumda... Deneyimli oyuncunun teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi halinde Konya deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.