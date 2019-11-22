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Kiralıklar sınıfta kaldı

’nin kiralık gönderdiği 7 futbolcu da beklentileri karşılayamadı

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Kiralıklar sınıfta kaldı

Fenerbahçe'de kiralık futbolcuların performansları istenilenin altında kaldı. Kaleci Berke dışında sezon başında başka ekiplere kiralanan 7 futbolcu sadece 62 kez kadroya girerken, bu isimler ancak 34 maçta görev yaptı. Orta saha ve forvet bölgelerinde takımlarına katkı sağlaması beklenen Michael Frey, Barış Alıcı, Allahyar ve Yusuf Mert ise toplam 22 maçta ancak 2 gol bulabildi. Onları da Frey attı... TFF 3. Lig ekibi Modafen'de forma giyen önlibero Batuhan Yılmaz 11 maçın 11'inde de görev yapıp, bir gol buldu.

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Kiralıklar sınıfta kaldı
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