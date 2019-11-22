Puan sileriz, küme düşürürüz

BUGÜN NELER OLDU

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yurt dışında izlenme oranlarını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek,Altyapıdan gençleri yetiştirerek Avrupa'ya ihraç etmek büyük kaynak olacaktır. Bugün Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır.diye konuştu. Özdemir kulüplerin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğinin de altını çizerek,uyarısını yaparken, kulüplere de önemli bir çağrıda bulundu:TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türk futbol ailesini bir araya getiren bu değerli organizasyona katılmaktan dolayı çok mutluyum. Türk futbolu için önemli konuları gündeme taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.