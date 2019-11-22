Puan sileriz, küme düşürürüz

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in yurt dışında izlenme oranlarını arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Süper Kupa'yı gerekirse statü değiştirip 4 takıma çıkararak yurt dışında düzenlemek Türk futboluna değer katacaktır. Uzak Doğu pazarı da önemli hedeflerimizden biridir. Gençlere mutlaka yatırım yapmalıyız.
Altyapıdan gençleri yetiştirerek Avrupa'ya ihraç etmek büyük kaynak olacaktır. Bugün Avrupa'da birçok kulüp Şampiyonlar Ligi gelirleriyle ayakta durmaktadır. Her sene Şampiyonlar Ligi'ne 1 değil 2 takım göndermeliyiz"
diye konuştu. Özdemir kulüplerin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğinin de altını çizerek, "Ocak ayından itibaren transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme cezalarını uygulayacağız"
uyarısını yaparken, kulüplere de önemli bir çağrıda bulundu: "Her gün dost, bir gün rakip olmalıyız."
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜRLER
TFF Başkanı Nihat Özdemir, 2. Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türk futbol ailesini bir araya getiren bu değerli organizasyona katılmaktan dolayı çok mutluyum. Türk futbolu için önemli konuları gündeme taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.