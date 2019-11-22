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Son Dakika: 'a 'dan kötü haber

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen ’nın sağlık durumu hakkında 'dan son dakika açıklaması yapıldı. Oyuncunun kontrolleri sonrasında sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilirken ameliyat olacağı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 13:11
Son Dakika: Galatasaray'a Christian Luyindama'dan kötü haber

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkında Galatasaray'dan son dakika açıklaması yapıldı.

Oyuncunun kontrolleri sonrasında sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği belirtilirken ameliyat olacağı aktarıldı.

Galatasaray'dan yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır.

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Son Dakika: Galatasaray'a Christian Luyindama'dan kötü haber
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