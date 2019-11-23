Emre Belözoğlu: Bizden daha iyisi yok

BUGÜN NELER OLDU

Ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular, milli aranın ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına odaklandı. Yarın deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma için çalışmalarını sürdüren sarılacivertlilerdekısa bir konuşma yaptı. Bu sezon şampiyonluğun önemine vurgu yapan 39 yaşındaki oyuncu, yakaladıkları havayı sürdürmek zorunda olduklarını belirtti.Zor bir maça çıkacaklarını kaydeden Emre, "Hedefimize doğru ilerlerken, Malatya'dan bir kaza yaşamadan dönmemiz gerekiyor.Oldukça kaliteli bir kadroyuz ve ligin en iyi futbol oynayan takımıyız." şeklinde konuştu.