Göztepe'nin 'mühendis' kalecisi Eren Bilen

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde endüstri mühendisliği bölümünde okuyan Göztepe'nin 18 yaşındaki file bekçisi Eren Bilen, yoğun ve güzel bir süreç yaşadığını söyledi.

Futbola 7 yaşında başladığını anlatan Eren, "11 yıldır Göztepe camiasının içindeyim. Yaklaşık 4 yıl önce A takıma çıkma şansı elde ettim. 3 yıldır da profesyonel olarak Göztepe'ye hizmet ediyorum. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitim hayatımı sürdürüyorum. İzmir Atatürk Lisesi mezunuyum. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisiyim. Hem futbolu hem eğitim hayatımı aynı anda götürmek güzel oluyor. Ancak zorlandığım anlar da yaşıyorum. Elimden geldiği kadar iki hayatımı idare etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"DERS ÇALIŞMAK DAHA ZOR"

Ders çalışmanın kendisine futbol oynamaktan daha zor geldiğini anlatan Eren Bilen, "Futbol benim sevdiğim meslek, en büyük hobim. Bu yüzden kaleciliği ders çalışmaktan daha iyi yapıyorum. Futbol bana daha içten geliyor. Okulla, Göztepe'deki işimi aynı anda ayarlamak zorundayım. Çünkü futbol çok değişken. Antrenman programımız, maç programımız çok değişken olduğu için derslerimi nasıl ayarlarsam ayarlayayım mutlaka okulla ilgili aksamalar oluyor. O aksamaları da elimden geldiği kadar telafi etmeye çalışıyorum. Vize ve finalleri de özellikle maç programlarının yoğunluğu nedeniyle kaçırabiliyorum. Fakat sınavların telafilerine giriyorum. Zorlu haftalar yaşıyorum ama üstesinden gelmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"EN SEVDİĞİM DERS MATEMATİK"

En sevdiği dersin matematik olduğunu vurgulayan genç eldiven, "Matematiği çocukluğumdan beri seviyorum. Sayılarla her zaman aram çok iyiydi. Beni en çok zorlayan ders ise programlama. Açıkçası o dersten bir şey anlamıyorum. Programlama; çok farklı bir konu, çok farklı bir ders. Fakat başarılı olmak için çabalıyorum. Çift idmanlar ise derslerden daha zorlu geçiyor. Her ikisine de alıştım diyebilirim. Sabahları idmana gidip, öğleden sonra ise derslerime giriyorum. Önce Göztepe'deki hocamı ardından okuldaki hocalarımı can kulağı ile dinleyip, onlardan çok şey öğreniyorum" dedi.

GÖZTEPE'DEN AVRUPA'YA

Kaleciliğin futbolda en zorlu mevki olduğunu söyleyen Eren, "Kalecilik çok nankör bir meslek. Ne kadar iyi olursak olalım her şey tek bir salisemize, tek bir hatamıza bakıyor. Ben de diğer genç kaleciler gibi Beto ve Göktuğ ağabeyin arkasında yetişip A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Her genç oyuncunun hedefi ortaktır. Herkesin ortak hayali A Milli Takım'dır. Benim de ilk hedefim A Milli Takım sonra da Göztepe'deki görevimi tamamlayıp Avrupa'da oynamak. En büyük hayalim İngiltere Premier Lig'e gitmek. İspanya'yı da çok merak ediyorum" diye konuştu.

Takım kaptanı mevkidaşı Beto ile ilgili de yorum yapan Eren, "Beto çok büyük kariyere sahip. Bu kariyeri de profesyonelliği ile sahaya en iyi şekilde yansıtıyor. Bize yardımları çok oluyor ama onu izlemek bile bize çok fazla artılar katıyor" ifadelerini kullandı.

"EREN ÇOK BAŞARILI ÖĞRENCİ"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Spor Koordinatörü Taylan Dündar ise Eren Bilen'in hem başarılı bir sporcu hem de çalışkan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Dündar, şunları kaydetti:

"Eren üniversitemizde eğitim gören milli sporculardan biri. Okulumuzda milli sporcu sayısı çok fazla. Ancak en üst seviyede ve en yoğun programda olan Eren. Çünkü en zor bölümlerden birinde okuyor. Gerçekten mühendislik okuyarak kendine değer katıyor. 'Sporla eğitim birlikte yürümez' diye bir konu vardır ama Eren bunu en üst ligde oynayarak ve eğitimine devam ederek aksi yönde ispatlıyor. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Eğitim gören sporcuların işi çok zor. Arada kalıyorlar. Bir tarafta spor hocalarının baskısı diğer tarafta okul hocalarının baskısı zor olabiliyor. Gençlerin hayatları yollarda, kamplarda ve maçlarda geçiyor. Eren'in İzmir'de olduğu zaman bile kısıtlıdır. Dolayısıyla biz burada Eren'e destek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda tam zamanlı iş yapıyor. Eren bunu çok başarılı yürütüyor, inşallah aynı başarıyla mezun olacak."