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Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci!

'in 13. haftasında 'un formasını giydiği Everton ile deplasmanda karşılaşan 'nin 2-0 galip geldiği maçta 2. golü atan , asker selamı vererek golün sevincini yaşadı. İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.11.2019 23:51 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 23:51
Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci!

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Norwich City, Alman futbolcunun asker selamlı gol sevincini twitter hesabından paylaştı.

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Norwich Cityli futbolcudan asker selamlı gol sevinci!
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