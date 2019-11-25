4-6-Sıfır!

ERSUN Yanal'ın kadrosu, forvetsiz Fenerbahçe'nin orta alanda ayakta kalarak maçı kazanmak isteyeceğini gösteriyordu. En uçta Alper, solda Garry yerine Tolga tercihleri tamamen takımın fiziksel olarak rakibe üstünlük kurması üzerineydi.

MAÇIN ilk yarısının büyük bölümünde bu strateji işe yaramadı. Yeni Malatya, özellikle duran toplarla tehlikeli pozisyonlar üretti. Bir gol de buldu ancak hakem golü iptal etti.

FENERBAHÇE'NİN gol bulma ihtimali hayli düşük derken ilk yarının sonunda gelen penaltı, adeta piyango gibiydi. Ancak Emre kötü vurdu.

İKİNCİ yarı özellikle Tolga'nın kaçırdığı net fırsat, Yanal ve ekibi için büyük şanssızlıktı. Son 10 dakikada iki takım da yorgunluğa teslim oldu. Tempo hayli düştü. Zaten az olan pozisyon sayısı iyice düştü.

SONUÇ olarak Fenerbahçe, önemli eksiklerle gittiği bir deplasmandan puanla döndü. Oyun olarak kimse memnun kalmasa da takım gerekirse 11 kişi savaşacağının sinyalini önemli bir sınavda verdi. Göztepe deplasmanı daha kritik hale geldi.



ALPER'İN 465 GÜNLÜK HASRETİ BİTTİ AMA...

Forvetleri sakat olan F.Bahçe'de Alper Potuk ilk 11'de görev yaptı. En son Cocu döneminde 3. haftada oynanan Göztepe (25 Ağustos 2018) maçında ilk 11'de görev yapan 28 yaşında ki oyuncu, 71'de yerini Rodrigues'e bıraktı. 2 şut, 1 isabetli orta, 3 şut pası ile maçı tamamladı.



DİRAR: POZİTİF KALMALIYIZ!

Fıtık ameliyatından sonra formasını geri alan Dirar, "Fırsatlar bulduk ama golü atamadık. Pozitif kalmalıyız, kazanamadık ama kaybetmedik de. Göztepe maçına hazırlanacağız, yarıştan kopmamak istiyoruz. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Biz zaten büyük takımız. Deplasmanlarda bulduğumuz fırsatları gole çevirememe şanssızlığımız var" dedi.



YENİ MALATYA REKORA KOŞUYOR

Süper Lig'de 6 maçtır kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G-3B), lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor. Doğu temsilcisi son 3 karşılaşmasından ise beraberlikle ayrıldı.



DEPLASMAN FOBİSİ

Fenerbahçe, bu sezon ikisi İstanbul'da 6 deplasman maçında 10 puan bıraktı. (2 M-2 B) Fenerbahçe sadece Başakşehir'i (1-2) ve Denizli'yi (1-2) yendi.



0

Fenerbahçe, 2019 takvim senesinde ilk kez üst üste iki Süper Lig deplasmanında gol atamadı.



10

Evinde oynadığı son 20 Süper Lig maçının 19'unda ve son 10 maçın tamamında rakiplerine gol atan Yeni Malatyaspor, dünü boş geçti ve seri bitti.

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