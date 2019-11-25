Ali Koç: Hiç iyi değilim!

BUGÜN NELER OLDU

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi. Kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Başkan Ali Koç,Spor muhabirlerimizin röportaj talebini geri çevirdi. Başkan "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.Y.Malatyaspor kalecisi Farnolle, penaltı pozisyonu için hatalı olduğunu söyledi. Farnolle, "Ben biraz geç kaldım ama Victor Moses da bana doğru geliyordu. Futbolda bunlar var. Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama konsantre olarak maça devam etmeliydim, bir hata yaptıysam da telafi etmeliydim. Ben de bunu yaptım" dedi.Emre Belözoğlu, Mayıs 2018'den bu yana Süper Lig'de ilk kez penaltı kaçırdı. Tecrübeli oyuncu, son dört penaltı vuruşunun ikisinden faydalanamadı.Yeni Malatya, Süper Lig'de mücadele etmeye başladığı 2017-2018 sezonundan bu yana iç sahada "dört büyüklere" karşı oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 2 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Trabzonspor 1-0Beşiktaş 0-0Galatasaray 2-1Fenerbahçe 0-2Fenerbahçe 1-0Galatasaray 2-0Trabzonspor 5-0Beşiktaş 1-2Galatasaray 1-1Fenerbahçe 0-0