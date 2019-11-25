Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçti.

Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı.

Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Kaplan ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamzaoğlu geçti.

Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.

Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.

Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Kırmızı-siyahlı takımın bu sezon oynadığı 12 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor 1. Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor 0-1 2. Gaziantep FK-Gençlerbirliği 4-1 3. Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir 1-2 4. Trabzonspor-Gençlerbirliği 2-2 5. Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 1-1 6. MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği 2-1 7. Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0 8. Antalyaspor-Gençlerbirliği 0-6 9. Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor 0-2 10. İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 1-1 11. Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1 12. Kasımpaşa-Gençlerbirliği 1-2