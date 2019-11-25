‘Kiralık’ fiyasko

Yazın Diagne'yi satamadığı için transfer bütçesi oluşturamayan Galatasaray, çareyi kiralama yoluna gitmekte buldu. Michael Seri, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina ve Florin Andone'yi sezon sonuna kadar kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu isimlerden beklediği verimi alamadı.

Kiralık transferlerden özellikle Seri 1 gol atarken, Emre Mor skor üretemeyerek hayâl kırıklığı yarattı. Fulham'ın kabul etmesi halinde Seri'nin devre arasında geri gönderilmesi gündemde. Nzonzi yerine Lemina ilk 11'de oynamaya devam edecek. Şubat ayına kadar sahalardan uzak kalacak Andone için henüz karar verilmedi.

5 oyuncu için 3.8 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılılar, sözleşmelere sezon sonu için geçerli 58 milyon Euro satın alma opsiyonu koydurmuştu. Ancak kiralıkların performansı vasatı aşamadı ve Aslan transferde maliyeti düşük gençlere yönelecek.



CLUB BRUGGE'E DONK&MARCAO

Gaziantep ve Başakşehir maçlarına üç stoperle çıkan G.Saray'da Club Brugge karşısında sistem mecburen değişecek. Luyindama sakatlığı yüzünden sezonu kapattı, Ahmet Çalık'ın ismi ise Şampyonlar Ligi listesine eklenmedi. Stoperde oynama özelliğine sahip Nzonzi de cezalı. Club Brugge maçına dörtlü savunma ile çıkmaktan başka alternatifi kalmayan Galatasaray'da savunma göbeğini Donk-Marcao ikilisi oluşturacak.



ANDONE: ŞUBAT'TA %100 HAZIRIM

Sakatlığı sonrasında ilk yarıyı kapatan Florin Andone dönüş tarihini açıkladı… Sosyal medyadan taraftarların sorusunu yanıtlayan Rumen yıldız, "Şubat ayında %100 olarak dönmeyi umuyorum" derken "G.Saray'da kalmak istiyor musun?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.



LİNNES İÇİN ENGEL KALMADI

Devre arasında Linnes'i kadroya almak için kimin gönderileceği merak konusu olurken takımın performansı sonrasında isimler de bir hayli fazlalaştı. Nagatomo ve Mariano arasında tercih beklenirken Luyindama'nın sakatlığı sonrasında Kongolu stoper tribüne gidecek.

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