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Son dakika: Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha! ...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 'in sakatlığından dolayı Club Brugge maçında oynayamayacağını açıkladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 25.11.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 17:21
Son dakika: Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha! Ryan Babel...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel'in sakatlığından dolayı Club Brugge maçında oynayamayacağını açıkladı. Galatasaray'da uzun süredir sakatlıığı bulunan Emre Akbaba ile birlikte Falcao, Andone, Luyindama, Muslera, Şener Özbayraklı'nın da sakatlıkları mevcut ve maçta oynamaları beklenmiyor.. Ayrıca Nzonzi de kart cezası nedeniyle Brugge maçında oynayamayacak. Emre Taşdemir, Ahmet Çalık ve Jimmy Durmaz'ın da adları UEFA listesinde yer almadığı için forma giyemeyecekler.

Detaylar birazdan...

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Son dakika: Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha! Ryan Babel...
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