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maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Club Brugge ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. , A grubundaki beşinci ve son derece kritik öneme sahip maçta, Belçika temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta deplasmanda beraberlikle dönen sarı kırmızılı takım kendi sahasında puan ya da puanlar almanın peşinde olacak. Zira, GS'nin alacağı galibiyet, gruptaki dengeler açısından büyük önem arz ediyor. Kadrosunda birçok önemli eksik bulunan Cimbom, seyircisinin desteği üç puanı alarak Avrupa Ligi iddiasını için sahada yer alacak. Öte yandan sarı kırmızı futbol severler de ''Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Galatasaray Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve dev maç öncesi tüm gelişmeler!

Giriş Tarihi: 26.11.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 09:40
Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Club Brugge ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi A grubundaki beşinci maçında kendi sahasında ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesi futbol severler geri sayıma başladı. Sarı kırmızılar hafta sonu ligde M. Başakşehir karşısında aldığı yenilginin ardından gruptaki ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY BRUGGE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tam bu noktada, ülkemizdeki futbolseverlerin de bu zorlu randevuya yönelik araştırmaları yoğunluk gösterdi. Bu doğrultuda, 'Galatasaray Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY BRUGE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, 'Galatasaray Brugge maçı hangi kanalda?' sorusuna yanıt bulabilir; zorlu mücadelenin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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