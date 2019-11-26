Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Club Brugge ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Şampiyonlar Ligi A grubundaki beşinci maçında Galatasaray kendi sahasında Club Brugge ile karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesi futbol severler geri sayıma başladı. Sarı kırmızılar hafta sonu ligde M. Başakşehir karşısında aldığı yenilginin ardından gruptaki ilk 3 puanına ulaşmak istiyor. Cimbom'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY BRUGGE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tam bu noktada, ülkemizdeki futbolseverlerin de bu zorlu randevuya yönelik araştırmaları yoğunluk gösterdi. Bu doğrultuda, 'Galatasaray Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?' sorusunun cevabı günün ilk saatlerinden bu yana en çok araştırılanlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY BRUGE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Haberimizin detaylarından, 'Galatasaray Brugge maçı hangi kanalda?' sorusuna yanıt bulabilir; zorlu mücadelenin ne zaman ve saat kaçta başlayacağını hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.