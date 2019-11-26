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maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam heyecan kaldığı yerden devam edecek. Temsilcimiz , kendi sahasında ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım beraberlik ya da mağlubiyet durumunda Avrupa’ya veda edecek. 3 puanın gelmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanacak. Fatih Terim ve öğrencileri karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlarken, futbol severler de maçın yayın kanalı bilgilerini merak ediyor. ‘’Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda’’ cevabı en çok merak edilen soruların başında yerini aldı. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Galatasaray maçı hangi kanalda sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 26.11.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 11:57
Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman ve saat kaçta?

, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda beşinci maçında sahasında 'u konuk ediyor. İlk maçta, Belçika deplasmanında rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı takım, rövanş mücadelesini UEFA Avrupa Ligi şansını sürdürmek istiyor. 26 Kasım 2019 Salı günü 20.55'te oynanacak önemli maç öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Fatih Terim ve Philippe Clement'in sahaya süreceği ilk 11'ler ise henüz netleşmedi. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler ''Galatasaray Club Brugge hangi kanalda?'' sorusuna cevap arıyor. Peki, Galatasaray Club Brugge maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek? İşte, dev maç öncesi yaşanan son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler!

GALATASARAY CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şampiyonlar Ligi A grubundaki beşinci maçta Galatasaray, 20.55'te Türk Telekom Stadyumu'nda Club Brugge'u ağırlayacak. Önemli mücadele öncesi maçın yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu.

GS BRUGGE MAÇI İLK 11'LERİ NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde beşinci maçına çıkacak temsilcimiz Galatasaray, henüz galibiyetle tanışamadı. A Grubu'ndaki tek puanını ilk maçta Club Brugge deplasmanında alan sarı kırmızılıların golü de bulunmuyor. GS'de sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile sarı kart cezalısı Steven Nzonzi maçın kadrosunda yer alamayacak. Babel'in durumu ise henüz belli değil. Brugge'ün sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, müsabakada forma giymeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Ruud Vormer de maçta görev yapmayacak.

Fatih Terim ve Philippe Clement'in sahaya süreceği oyuncular henüz netleşmedi; ancak muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

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