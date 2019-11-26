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Kızılyıldız 0 - 6 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi B grubunda Kızılıyıldız'a konuk olan 6-0'lık farklı skorla rakibini yenerek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.11.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 01:30
Kızılyıldız 0 - 6 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)

Almanya'nın Bayern Münih takımı, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin 15 dakikada 4 gol attığı maçta 6-0 mağlup etti.

Leon Goretzka 14. dakikada, Corentin Tolisso 89. dakikada, Lewandowski ise ilki penaltıdan olmak üzere 53, 60, 64 ve 68. dakikalarda Münih ekibine galibiyeti getiren golleri buldu. Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en kısa sürede 4 gol atan oyuncu oldu. Bu sonuçla Bayern Münih, puanını 15 yaparak B Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledi.

Beşinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2

B Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6

Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2

C Grubu:

Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0

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Kızılyıldız 0 - 6 Bayern Münih (MAÇ SONUCU)
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