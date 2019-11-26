Tottenham 4 - 2 Olympiakos (MAÇ SONUCU)

İngiltere ekibi Tottenham 2-0 geri düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 4-2'lik skorla geçti.
Olympiakos'un gollerini, 6. dakikada Youssef El-Arabi, 19. dakikada Ruben Semedo, Tottenham'ın gollerini 45+1. dakikada Dele Alli, 50 ve 77. dakikalarda Harry Kane, 73. dakikada Serge Aurier kaydetti.
Puanını 10 yapan Tottenham, son hafta öncesi grup ikincisi olarak son 16 turu biletini aldı.
Beşinci hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Galatasaray - Club Brugge (Belçika): 1-1
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-2
B Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya): 0-6
Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 4-2
C Grubu:
Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0
Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-1
D Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2
Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 1-0