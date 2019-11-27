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'tan hücum hattına Brezilyalı yıldız! İlk transfer görüşmesi gerçekleştirildi

, Süper Lig'de geride kalan 4 haftada aldığı galibiyetle moral bulurken yarın Slovan Bratislava ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasıyla yükselişini sürdürmek istiyor. Sezonun ilk yarısında yaşanan sorunları ikinci yarıda yaşamak istemeyen, kadro planlaması ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda yapan siyah beyazlı kulüp hücum hattını güçlendirmek üzere çalışmalara erken başladı. Buna göre Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın transferi için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 18:57
Beşiktaş'tan hücum hattına Brezilyalı yıldız! İlk transfer görüşmesi gerçekleştirildi

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmasına karşın son haftalarda aldığı galibiyetlerle basamakları hızla tırmanan ve zirve yarışında iddialı bir konuma gelen 'ta transfer gündemi de başlamış durumda. Transferden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, göreve geldikten sonra Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne tam anlamıyla kamp kurdu ve futbolcuların kafalarının rahat etmesi için imkanları seferber etti. Alınan başarılı sonuçlarda önemli bir katkısı olan yönetim, şimdi de nokta atışı transfer yaparak, ikinci yarıda takımın zirve yürüyüşünde önemli takviyeler yapmak istiyor.

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Beşiktaş'tan hücum hattına Brezilyalı yıldız! İlk transfer görüşmesi gerçekleştirildi
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