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Roma maçı hangi kanalda saat kaçta? Başakşehir - Roma canlı izleme kanalı ve muhtemel 11'ler

J Grubu’nda temsilcimiz Medipol , Stadyumu’nda Roma’yı ağırlayacak. Teknik Direktör Okan Buruk bu karşılaşmada gençlere şans verecek. Maça saatler kala, Başakşehir Roma maçı hangi kanalda ve saat kaçta soruları merak konusu oldu. Beşiktaş'ın şansının kalmamasının ardından gözler Başakşehir'e çevrildi. Çıktığı 4 maçtan 7 puan toplayan temsilcimi bu akşam da galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Medipol Başakşehir Roma maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? En güncel spor haberlerini ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili detayları sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte bu akşamki maçın yayın kanalı ve maç ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 17:08
Başakşehir Roma maçı hangi kanalda saat kaçta? Avrupa Ligi Başakşehir - Roma canlı izleme kanalı ve muhtemel 11'ler

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, 3 puan için bu akşam sahaya çıkacaka. Başakşehir Fartih Terim Stadı'nda Roma'yı ağırlayacak olan Başakşehir'in muhtemel ilk 11'i de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda yer alan temsilcimiz ile Roma arasındaki karşılaşmaya kısa bir süre kala Başakşehir Roma maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda soruları merak konusu oldu. Haberimizde Başakşehir Roma maçı saati ve hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - ROMA MUHTEMEL 11'LER...
Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy, Azubuike, M.Topal, Visca, İrfanCan, Guldbrandsen, Crivelli
Roma: Lopez, Santon, Smalling, Fazio, Kolarov, Mancini, Veretout, Cengiz Ünder, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko

BAŞAKŞEHİR - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Haberimizde Başakşehir Roma Maçı ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz...

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Başakşehir Roma maçı hangi kanalda saat kaçta? Avrupa Ligi Başakşehir - Roma canlı izleme kanalı ve muhtemel 11'ler
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