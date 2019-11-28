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, C Grubu 5. maçında Trabzonspor, 'yi konuk ediyor. Grupta oynadığı 4 maçta 1 puan alabilen bordo mavililerin bir üst tura yükselme ihtimali kalmadı. İspanyol ekibi ise 6 puanla 2. sırada bulunuyor. 18.55'te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebileceksiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 18:28
CANLI | Trabzonspor - Getafe

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında Trabzonspor, İspanyol temsilcisi Getafe'yi konuk ediyor. 18.55'te başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu hakemlerinden Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcıları Heralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Trabzonspor - Getafe | Canlı takip ve istatistikler için tıklayın

İlk 11'ler

Trabzonspor: Erce, Serkan, Ivanildo, Hosseini, Abdurrahim, Doğan, Kerem, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Fıratcan, Muhammet.

Getafe: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

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CANLI | Trabzonspor - Getafe
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