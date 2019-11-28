‘Dönmek istiyorum’

BUGÜN NELER OLDU

Kiralık gittiği Club Brugge'de kadro dışı kalan Mbaye Diagne devre arasında G.Saray'a dönmek istiyor. Senegalli forvet, sarı-kırmızılı kulüpte iletişim halinde olduğu yetkililere,dedi. Başkan Mustafa Cengiz'in, "Gittiği yerde gelişsin" dediği Diagne ile ilgili kararın, sakat olan Andone'nin durumuna göre verileceği öğrenildi.