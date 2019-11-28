Kara Kartal ilk peşinde! Beşiktaş Sloven Bratislava maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de son iki maçını gol yemeden N'Koudou ve Burak Yılmaz'ın golleriyle kazanan Beşiktaş'ta şimdiki hedef Sloven Bratislava karşısında kazanmak! Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ilk maçta Hırvatistan deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle dönmüştü. Beşiktaş Sloven Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? sorusu futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Özellikle bu maç ülke puanı açısından da son derece önemli ve değerli. Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

AVCI İLK PEŞİNDE! BEŞİKTAŞ SLOVEN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?