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Kara Kartal ilk peşinde! maçı ne zaman saat kaçta? ?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta henüz puan alamayan ; 10 yedi ve 4 gol attı. Siyah beyazlılar, Avrupa'daki kötü gidişata dur demek istiyor. Peki Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler bu karşılaşmanın canlı yayınını da merak ediyor. Beşiktaş'ta sakatlanan Victor Ruiz, cezalı Lens bu maçta forma giyemeyecek. Burak Yılmaz'ın da bu maçta kadroda olması beklenmiyor. Abdullah Avcı, bu akşam siyah beyazlılar karşısında ilk kez bir Avrupa maçından galip ayrılmak istiyor. saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 28.11.2019 14:45
Kara Kartal ilk peşinde! Beşiktaş Sloven Bratislava maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de son iki maçını gol yemeden N'Koudou ve Burak Yılmaz'ın golleriyle kazanan 'ta şimdiki hedef karşısında kazanmak! Siyah beyazlılar UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda ilk maçta Hırvatistan deplasmanından 4-2'lik mağlubiyetle dönmüştü. Beşiktaş Sloven Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? sorusu futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Özellikle bu maç ülke puanı açısından da son derece önemli ve değerli. Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

AVCI İLK PEŞİNDE! BEŞİKTAŞ SLOVEN BRATİSLAVA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

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Kara Kartal ilk peşinde! Beşiktaş Sloven Bratislava maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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