Trabzonspor Getafe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Getafe maçı saat kaçta, ne zaman? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. Haftasında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Getafe'yi ağırlayacak. C grubunda 4 hafta geride bırakılırken, Trabzonspor'un grupta henüz galibiyeti bulunmuyor. Peki, Trabzonspor Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Prestij maçına çıkacak olan Trabzonspor'un gruptan çıkma şansı mucizelere bağlı. İşte Trabzonspor Getafe maçının yayın kanalı bilgileri ve karşılaşma öncesi detaylar…

TRABZONSPOR GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

28 Kasım Perşembe günü saat 18:50'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

YILDIZLAR KULÜBEDE OLACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray maçı öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Getafe maçında yıldız oyuncularını kulübede bekletecek. Avrupa'da iddiası kalmayan bordo-mavililerin sarı-kırmızılı takım ile oynanacak olan maçı düşünerek Uğurcan Çakır, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Hüseyin Türkmen ve Sörloth gibi isimleri yedek kulübesinde tutması bekleniyor.

GETAFE MAÇI ANTRENMAN VE BASIN TOPLANTISI PROGRAMI BELLİ OLDU

Getafe ile oynanacak maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler'in katılacağı basın toplantısı yarın saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından 17.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

Misafir takım Getafe ise aynı gün 18.00'de Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek son antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.