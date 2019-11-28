Türkiye için!

BUGÜN NELER OLDU

UEFA sıralamasında 10. sırada yer alan Ukrayna (33.300) ile Türkiye'nin (32.000) arasında 1.300 puanlık fark bulunuyor. Eğer, Ukrayna'yı geçemezsek Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olan takımShaktar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'ndmaçında iki puan kaybedince aradaki farkı azaltma anlamında büyük bir fırsatı değerlendiremedik. Bu gelişmenin ardından gözler ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'a çevrildi.ülke puanında farkın kapanması açısından büyük önem taşıyor.Sıfır puan alırsanız herkes sorgular!..Ligi'nde Başakşehir dışında tüm takımlarımız maalesef skandal sonuçlara imza attı. Ülke puanımızın yükselmesi adına bu gece Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin sahaya puan alma hedefiyle çıkmaları lazım.Özellikle son yıllara Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin en başarılı takımı Beşiktaş oldu. Şenol hoca ile birlikte gruplardan yenilgisiz lider çıktılar. Şimdi Beşiktaş'ın önünde 6 maçta sıfır puan çekme tehlikesi var. Abdullah hoca,diyor ama Beşiktaş eğer iki maçtan da puan alamazsa ve sıfır puan çekerse hoca olarak Abdullah Avcı sorgulanır. Avrupa'da birçok kulüp ligi, Avrupa'yı ve kupayı birlikte götürüyor. Özellikle 4 büyük takımın geniş kadrolarına rağmen Avrupa'yı dışlama hakkı olamaz.3 kulvarda birlikte zirveye oynuyor. Bu gece Beşiktaş ve Trabzonspor'un evlerinde oynayacakları maçlara kazanacak kadrolarla çıkmaları lazım.