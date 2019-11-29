Bir ihtimal daha var!

PELLEGRINI'YE

ALKMAAR'IN

BUGÜN NELER OLDU

Başakşehir tur için son hafta Almanya'da M'Gladbah'ı yenmek zorundaTUR şansını son haftaya bırakan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, gruptan çıkma ümitlerinin sürdüğünü söyledi. Roma'yı da tebrik eden Buruk, "Rakip öne geçince oyun ve kalite farkı da öne çıktı. 0-0 iken kaçırdığımız gol var. Son maçı kazanmamız gerekli. Burdan 1 puan alsaydık belki durum farklı olacaktı.ifadelerini kullandı.Kırılma anı Mehmet Topal'ın neden olduğu penaltıydı. 28'de Roma hücumunda penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Kolarov, şutunu çekerken M.Topal kaleci edasıyla yerde topu eliyle durdurup penaltı yaptırırken sarı kartla cezalandırıldı.dakikada korner için kenara gelen Pellegerini, tribünlerden atılan yabancı madde ile yaralandı. Kafasına isabet eden madde nedeniyle başından kanlar akan 23 yaşındaki oyuncu kenarda tedavi olurken hakemler de bu süre içinde maçı durdurdu.UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Saint- Etienne ile 0-0 berabere kalan Gent ile Olexandriya'yı 1-0 yenen Wolfsburg, son 32 turuna kaldı. L Grubu'nda Hollanda takımı AZ Alkmaar, 2-0 geriye düştüğü maçta 90'da attığı golle Partizan ile 2-2 berabere kalıp bileti kaptı.