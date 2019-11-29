Bir ihtimal daha var!

Başakşehir tur için son hafta Almanya'da M'Gladbah'ı yenmek zorunda
7 PUAN ALDIK, 10 PUAN DA ALIRIZ
TUR şansını son haftaya bırakan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, gruptan çıkma ümitlerinin sürdüğünü söyledi. Roma'yı da tebrik eden Buruk, "İki sağ bekimiz sakatlandı. Junior bizim için çok önemliydi. Bizim güçlü yerimiz zayıf yanımıza döndü.
Rakip öne geçince oyun ve kalite farkı da öne çıktı. 0-0 iken kaçırdığımız gol var. Son maçı kazanmamız gerekli. Burdan 1 puan alsaydık belki durum farklı olacaktı. Şu anda yine kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 7 puanı topladık, 10 puanı da toplayabiliriz."
ifadelerini kullandı.
NE YAPTIN MEHMET!
Kırılma anı Mehmet Topal'ın neden olduğu penaltıydı. 28'de Roma hücumunda penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Kolarov, şutunu çekerken M.Topal kaleci edasıyla yerde topu eliyle durdurup penaltı yaptırırken sarı kartla cezalandırıldı.
PELLEGRINI'YE YABANCI MADDE
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dakikada korner için kenara gelen Pellegerini, tribünlerden atılan yabancı madde ile yaralandı. Kafasına isabet eden madde nedeniyle başından kanlar akan 23 yaşındaki oyuncu kenarda tedavi olurken hakemler de bu süre içinde maçı durdurdu.
PARTİ AZ ALKMAAR'IN!
UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu'nda Saint- Etienne ile 0-0 berabere kalan Gent ile Olexandriya'yı 1-0 yenen Wolfsburg, son 32 turuna kaldı. L Grubu'nda Hollanda takımı AZ Alkmaar, 2-0 geriye düştüğü maçta 90'da attığı golle Partizan ile 2-2 berabere kalıp bileti kaptı.