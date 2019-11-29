Tarihi imza

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Türk sporunun gelişimine yönelik tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun uzun süredir kurmayları ile birlikte yaptığı çalışmalar sonunda resmiyete kavuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada yapılan törene,temalı çalışmanın mutabakat metnine,diyerek sözlerine başlayan bakan Kasapoğlu,Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebilecek.konusundaki tereddütler de büyük ölçüde bertaraf edilecek" dedi.AcıbademAltınbaşAtılımBahçeşehirBeykentBezmialemBiruniÇankayaFatih Sultan Mehmetİstanbul AydınEsenyurtGedikGelişimKültürMedipolOkanSabahattin Zaimİstanbul TicaretKadir HasKoçLokman HekimMaltepeSabancıTEDTOBB Ekonomi ve TeknolojiTürk Hava KurumuUfukFenerbahçeYAPILAN anlaşmaya göre gelecek yıldan itibaren 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yılda başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilecek.