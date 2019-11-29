Tarihi imza

Türk sporunun gelişimine yönelik tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun uzun süredir kurmayları ile birlikte yaptığı çalışmalar sonunda resmiyete kavuştu. Yıllardır beklenen sporcu bursları ile ilgili bakanlıkla 28 üniversite arasında anlaşma dün Ankara'da imzalandı, Türk gençlerinin önü açıldı.
'OKUL MU SPOR MU?' ARTIK BİTTİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binada yapılan törene, "Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek"
temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileri ile birlikte imza atıldı. "Bugün Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz"
diyerek sözlerine başlayan bakan Kasapoğlu, "Sporcuların, akademik kariyer ile spora devam etme arasında ikilemde kalmasını önleyeceğiz.
Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebilecek. 'Okul mu, yoksa spora devam mı?'
konusundaki tereddütler de büyük ölçüde bertaraf edilecek" dedi.
İŞTE O ÜNİVERSİTELER
Acıbadem
Altınbaş
Atılım
Bahçeşehir
Beykent
Bezmialem
Biruni
Çankaya
Fatih Sultan Mehmet
İstanbul Aydın
Esenyurt
Gedik
Gelişim
Kültür
Medipol
Okan
Sabahattin Zaim
İstanbul Ticaret
Kadir Has
Koç
Lokman Hekim
Maltepe
Sabancı
TED
TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Türk Hava Kurumu
Ufuk
Fenerbahçe
Başarılı ol bursu al!
YAPILAN anlaşmaya göre gelecek yıldan itibaren 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yılda başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilecek.