En güçlüler gelsin! Bize fark etmez

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yi tarihinde ilk kez grup maçlarının son haftası gelmeden bir turnuvaya götüren Şenol Güneş, kura çekimi öncesindekonuştu. Deneyimli teknik adama, bugün TSİ 20.00'de Bükreş kentindeki kura çekimine katılmak için Romanya'ya giderkensorusunu yönelttik…yanıtını verdi.sorusunu ise,İstiyorum ki en güçlülerle oynayalım. Bizim için fark etmez" sözleriyle cevapladı.Türk Milli Takımı'nın turnuvada en iyisini yapmak için mücadele edeceğini ve son ana kadar elinden geleni yapacağını da sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Hayırlısı olsun. Önemli olan şampiyonada Türkiye'yi iyi temsil edebilmek, takım olarak gelişmek.