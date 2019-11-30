EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede oynanacak? EURO 2020 hangi ülkede yapılacak?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Futbol tutkunları şimdiden '' EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede oynanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'nin mücadele edeceği grupların ve rakiplerin belli olacağı futbol şampiyonası hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960'tan beri UEFA tarafından 4 yılda bir düzenlenen futbol turnuvasıdır. Orijinal adı Avrupa Uluslar Kupası adıyla kurulmuş olup, 1968 yılında şu anki ismini almıştır. Peki EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası nerede oynanacak?

EURO 2020 NEREDE OYNANACAK?

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'na 12 ülke ev sahipliği yapacak. EURO 2020 maçlarına ev sahipliği yapacak ülkeler şunlar: İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan. EURO 2020'nin oynanacağı şehirler ise Roma, Bakü, Saint Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte olacak.

EURO 2020 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te bugün yapılacak. EURO 2020'de Türkiye'nin de mücadele edeceği grup ve rakipleri belli olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilecek. TSi 20.00'de başlayacak kura çekimi, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. A Milli Takım, kura çekiminde 3. torbada bulunacak.

Group A (Rome, Baku

Group B (Saint Petersburg, Copenhagen)

Group C (Amsterdam, Bucharest)

Group D (London, Glasgow)

Group E (Bilbao, Dublin)

Group F (Munich, Budapest)