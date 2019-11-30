Görev adamı Necip Uysal

ROCO

11'DE

BUGÜN NELER OLDU

2009 yılından bu yana Beşiktaş A Takımı formasını giyen Necip Uysal, Slovan Bratislava maçının en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bu sezon kendisine stoper, sağ bek ve ön liberoda farklı farklı görevler veren teknik direktör Abdullah Avcı, Necip'in son maçtaki performansından oldukça memnun kaldı. Attığı trivela ile sosyal medyada da gündeme oturan 28 yaşındaki futbolcunun istatistikleri ise dikkat çekiciydi. Necip; 13 ikili mücadele kazandı, 10 kez rakipten top çaldı ve 4 kez de adam eksilterek bu alanların lideri oldu.Deneyimli isim ayrıca %88.6 pas isabetiyle oynadı.UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi 11'i belli oldu. Beşiktaş'tan iki ismin yer aldığı 11 şu futbolculardan oluştu:Yann Sommer (Mönchengladbach)Giorgos Merkis (APOEL)Nuno Sequeira (Braga)Viktor Tsygankov (Dinamo Kiev)Bruno Fernandes (Sporting)Lorenzo Pellegrini (Roma)Benjamin Verbic (Dinamo Kiev)Alfredo Morelos (Rangers)Vincent Aboubakar (Porto).