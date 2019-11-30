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Kıran kırana

Giriş Tarihi: 30.11.2019
Kıran kırana
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan maçta Yeni Malatya 44. dakikada Bifouma ile öne geçti. İkinci yarıya etkili başlayan Başkent ekibi 52'de Sio ile eşitliği yakalarken, 76'da Stancu'nun penaltısıyla öne geçti. Ardından Robin Yalçın sahneye çıktı; 85 ve 88'de Malatya'ya yeniden üstünlüğü getirdi. Son sözü ise 89'da oyuna girip, 90+1'de golünü atan Rahmetullah Berişbek söyledi: 3-3.

CEZASINI ÇEKTİ
Yeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmayla 3 maçlık cezasını tamamladı. Mücadeleyi locada izleyen Yalçın, Sivas maçında kulübede olacak.
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Kıran kırana
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