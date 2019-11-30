Kıran kırana

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı. Gol düellosuna sahne olan maçtaİkinci yarıya etkili başlayanile eşitliği yakalarken,öne geçti. Ardından85 ve 88'de Malatya'ya yeniden üstünlüğü getirdi. Son sözü iseYeni Malatya Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmayla 3 maçlık cezasını tamamladı. Mücadeleyi locada izleyen Yalçın, Sivas maçında kulübede olacak.