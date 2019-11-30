Maç Öncesi | Göztepe - Fenerbahçe (Canlı yayın bilgileri)

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak olan maç saat 20.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1 kanalından canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmanın VAR'ı ise Fırat Aydınus olacak.

MUHTEMEL 11'LER

GÖZTEPE

Beto

Gassama

Titi

Alpaslan

Berkan

Castro

Soner

Mossoro

Napoleoni

Serdar

Jerome

FENERBAHÇE

Altay

Dirar

Zanka

Serdar

Hasan Ali

Gustavo

Emre

Ozan

Tolga

Kruse

Moses

GÖZTEPE - FENERBAHÇE: SON DURUM

Süper Lig'in geride kalan 12 haftasını 21 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalmıştı. Bu sezon 15 puan kaybının 10'unu deplasmanda yaşayan sarı-lacivertliler, dış sahada 6 maçta 2 galibiyet alabildi.

Son 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi ise haftaya 16 puanla 9. sırada girdi.

KRUSE VE MURIQI MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen Max Kruse ve Vedat Muric, maç kadrosunda olacak. 1,5 aydır forma giyemeyen Kruse ile sakatlığı nedeniyle ilk kez geçen hafta oynayamayan Muric, Göztepe maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dirar, Göztepe karşısında da sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE: 51. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 23'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı.

İki ekip İzmir'de 26. kez lig maçı oynayacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 18 gol attı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 75-33 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. İkinci devre İstanbul'daki müsabakada ise kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Fenerbahçe oldu.

EN FARKLI SKOR FENERBAHÇE'DEN

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 50 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.