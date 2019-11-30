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iki kez öne geçtiği maçta ile berabere kaldı

'de , konuk olduğu ile 2-2 berabere kaldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.11.2019 18:00
Manchester City iki kez öne geçtiği maçta Newcastle United ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk olduğu Newcastle United ile 2-2 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasının açılış mücadelesinde Newcastle United, şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'yi St. James' Park'ta konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 22. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 25. dakikada Jetro Willems'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Manchester City, 82. dakikada Kevin De Bruyne'ün fileleri havalandırmasıyla müsabakada 2-1 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Newcastle United, 85. dakikada Jonjo Shelvey'nin golüyle mücadeleye yeniden denge getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Manchester City, puanını 29'a, Newcastle United ise 16'ya yükseltti.

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Manchester City iki kez öne geçtiği maçta Newcastle United ile berabere kaldı
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